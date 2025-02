A- A+

Sport Vice de futebol do Sport reforça prioridades no mercado e elogia desempenho de jovens Janela de transferências encerra no dia 28 de fevereiro

Com a janela de transferências programada para fechar no dia 28 de fevereiro, o Sport segue se movimentando no mercado na busca por reforços. O Rubro-negro já investiu pouco mais de R$ 40 milhões em contratações, mas ainda mira lacunas a serem preenchidas no plantel dirigido pelo técnico Pepa.

Até o momento, a diretoria leonina já oficializou a chegada de nove jogadores. Destes, porém, nenhum para compor a cabeça de área. Principal calo até o momento e que vem sendo tratado como prioridade pelo departamento de futebol.

Recentemente, o Sport chegou a negociar com o francês Bakayoko, do PAOK, da Grécia, mas não obteve êxito nas tratativas. O português Sérgio Oliveira, do Olympiakos, é mais um no radar da diretoria. O atleta, inclusive, não foi inscrito pelo clube grego na próxima fase da Europa League. O Santos é mais um clube interessado em contar com o jogador.

"Eu não comento especulação. Continua prioritário (a busca por volantes)", limitou-se a falar o vice de futebol Guilherme Falcão à Folha de Pernambuco.

Em meio às saídas de volantes no início desta temporada, o Sport deu início aos trabalhos em 2025 com apenas Fabricio Domínguez como jogador de origem para a função.

Após bom desempenho nas primeiras rodadas do Estadual, os pratas da casa Zé Lucas e Adriel passaram a figurar no time principal. O primeiro, aliás, virou titular e tem acumulado boas aparições.

Os jovens têm recebido o prestígio do clube. Zé Lucas, por exemplo, renovou com o Leão até fevereiro de 2028. "São jogadores que estão correspondendo às nossas expectativas e comprovando, mais uma vez, a excelência do trabalho de base que o Sport vem desenvolvendo nos últimos anos", pontuou Guilherme.

Além da busca por volantes, o departamento de futebol rubro-negro também mira reforçar a zaga. Por enquanto, apenas Antônio Carlos foi anunciado para o setor.

O Sport tem tratativas avançadas pelo português João Silva, que deve ser anunciado em breve, apesar do clube não comentar transações em andamento. O radialista Wellington Araújo publicou uma imagem do defensor, na Ilha do Retiro, conversando com o técnico Pepa, nesta quinta-feira (6).

"Não vou comentar sobre jogadores específicos antes de terem seus contratos assinados. É uma posição que pretendemos reforçar ainda, sim", relatou Guilherme Falcão.

Jogadores oficializados pelo Sport até o momento

Zagueiro: Antônio Carlos

Laterais: Hereda e Matheus Alexandre

Meias: Hyoran e Rodrigo Atencio

Atacantes: Carlos Alberto, Gonçalo Paciência, Gustavo Maia e Pablo

