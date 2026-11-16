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Sport Sport mira comitê de transição para iniciar planejamento de 2027 em meio ao período eleitoral Entre as prioridades está definir a situação do técnico Mariano Soso

Com o insucesso na Série B do Brasileiro e em período eleitoral, o Sport tem se articulado para criar um comitê de transição, com membros da atual gestão e das chapas candidatas ao pleito, para dar início ao planejamento da temporada 2027. No ano passado, em meio à renúncia de Yuri Romão da presidência, a estratégia também foi adotada.

A informação, dada inicialmente pelo ge, foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao executivo de futebol rubro-negro, Ítalo Rodrigues. Embora já tenha afirmado em coletiva que deve deixar o clube ao término do contrato, no fim deste ano, o dirigente será um dos integrantes do comitê.

De acordo com o diretor, a ideia partiu do presidente do Sport, Matheus Souto Maior. Caso a iniciativa se concretize, o atual departamento de futebol junto a membros das duas chapas eleitoreiras vão tratar assuntos relacionados ao futebol profissional rubro-negro. Uma das principais pautas é a continuidade ou não do técnico Mariano Soso no comando da equipe. A renovação do atacante Perotti também é uma prioridade.

"Ele (Matheus) entende, e eu concordo, que é preciso pensar no Sport. Tem uma eleição, mas têm coisas que têm que ser decididas e podem ser decididas antes da eleição. Com certeza, são decisões mais fáceis de você encontrar um comum acordo, o próprio clube ganha com isso", falou.

"É uma questão política. Ficaram de combinar uma data e um horário essa semana (para uma reunião). Só espero que seja o mais rápido possível, porque eu acho que é importante para o próprio clube, por exemplo, se planejar quando vai começar a pré-temporada. Parece ser simples, mas é uma decisão que passa por essa tomada de decisão de uma simples data, por exemplo", prosseguiu Ítalo.

Eleições no Sport

Disputarão o pleito, em 12 de dezembro, a chapa Pelo Sport Todos, encabeçada por Paulo Bivar, além do grupo Raça e Tradição, que terá Luciano Bivar como candidato à presidência.

Este será o primeiro bate-chapa, no Sport, seguindo as regras do novo estatuto, modificado em 2024. A partir do ano que vem, um novo modelo de administração será implementado no clube.

No lugar do atual presidente do Executivo, entrará um Conselho de Administração composto por cinco membros: um presidente, um vice e três conselheiros. O tempo de mandato será de três anos. Também serão escolhidos o presidente e o vice do Conselho Deliberativo.

Podem votar nas eleições do Sport, os sócios maiores de 18 anos, adimplentes e que fazem parte do quadro social do clube desde 12 de dezembro de 2024.

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