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Série B

Sport segue na cola do G6 da Série B e mira entrada na próxima rodada

Leão precisa vencer o Botafogo-SP fora de casa e torcer por tropeço do CRB diante do Goiás na Serrinha

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Sport segue na disputa por um vaga aos playoffs da Série BSport segue na disputa por um vaga aos playoffs da Série B - Foto: Paulo Paiva/Sport

Após a vitória dramática por 2x1 diante do Criciúma na Ilha do Retiro, na última sexta-feira (23), o Sport se manteve ainda mais dentro da disputa pela última vaga dentro do G6 da Série B. 

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O Rubro-negro tinha esperanças de entrar no grupo dos seis melhores colocados ainda nesta rodada, mas o plano foi adiado. No último sábado (22), a derrota do Atlético-GO por 1x0 para o Novorizontino no Antônio Accioly acendeu as esperanças, mas o resultado de 2x1 do CRB diante do Londrina no estádio Rei Pelé estragou a expectativa. 

Dessa forma, a disputa pela última vaga nos playoffs está com o CRB em sexto com 55 pontos, seguido de Sport e Atlético-GO ambos com 54, mas o Leão fica na frente pelo número de gols marcados. 

A 35ª rodada ainda tem um jogo que interessa para essa disputa. Nesta terça-feira (27), o Goiás visita o Ceará no Castelão e tenta se manter vivo na briga. Em caso de êxito esmeraldino, o Rubro-negro poderá ter um importante aliado para a rodada seguinte.

Rodada
IIsso porque na 36ª rodada, o Goiás recebe o CRB na Serrinha na segunda-feira (02), partida que o Sport certamente ficará de olho, enquanto o Atlético-GO visita o Fortaleza no mesmo dia. Por sua vez, o Leão da Ilha enfrenta o Botafogo-SP em Ribeirão Preto, mas no sábado (31). 

Para encaminhar a classificação, o Rubro-negro praticamente precisa ter um desempenho perfeito nessas últimas três rodadas. O primeiro desafio que será no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, costuma ser equilibrado. Em um histórico de seis jogos, são quatro empates e uma vitória para cada lado. 

Em resumo, para dormir dentro do G6 na próxima rodada, o Sport precisa vencer o Botafogo-SP e torcer por um tropeço do CRB diante do Goiás. 

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