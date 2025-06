Sport paga multa rescisória ao Remo e pode inscrever Daniel Paulista

A- A+

O Sport quitou, na última quarta-feira (11), o pagamento da multa rescisória do técnico Daniel Paulista junto ao Remo. Agora, a diretoria rubro-negra tem caminho livre para registrar o treinador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A informação foi divulgada em primeira mão pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco na tarde desta sexta-feira (13). Para tirar Daniel do clube paraense, o Leão da Ilha do Retiro teve que desembolsar R$ 230 mil.

Daniel Paulista tinha chegado no Remo em março deste ano e comandou o clube em 14 jogos, tendo sete vitórias, cinco empates e duas derrotas. Por lá, levou o time ao título do Campeonato Paraense.

No Sport, Daniel assume o clube pela quarta vez. Após ajudar nas campanhas das permanências em 2016 e 2017, o treinador passou pelo Rubro-negro também em 2020. Agora, assume a equipe na lanterna do Brasileiro, com apenas três pontos. Na tarde desta sexta-feira, o novo comandante teve o primeiro contato com o grupo de jogadores, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista.

