A- A+

Peneira Sport: segunda edição do projeto Sport na Comunidade ocorre na Várzea, nesta quarta (26) As seletivas serão voltadas para as categorias sub-14, sub-13, sub-12 e sub-11; o processo é gratuito e basta apresentar o RG para participar

O Sport realiza, nesta quarta-feira (26), a segunda edição do projeto Sport na Comunidade, iniciativa voltada para a valorização do talento pernambucano e o fortalecimento da captação de atletas de base.

A ação vai ocorrer das 14h às 17h, no Campo do Banco, localizado no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, reunindo jovens da região em uma tarde de observação e aproximação com o clube.

As seletivas serão voltadas para as categorias sub-14, sub-13, sub-12 e sub-11. Todo o processo é gratuito e basta apresentar o RG para participar.

Lançado em outubro, o Sport na Comunidade leva a equipe de observadores rubro-negros para diferentes áreas do estado, com o objetivo de identificar promessas locais e ampliar o alcance do trabalho formativo do Leão.

A estreia do projeto aconteceu no Campo do Onze, em Santo Amaro, e, agora, a Várzea se torna a segunda parada deste calendário itinerante, reforçando a presença do Clube em um dos bairros mais tradicionais do futebol de várzea do Estado.

A ação desta quarta-feira será coordenada em parceria com a Superliga de Futebol de Base (SPF), intermediada por Jean Monteiro, mantendo a articulação estabelecida desde a primeira edição.

Ao longo da tarde, os jovens inscritos participarão de atividades práticas de observação, permitindo que a equipe de captação do Sport acompanhe de perto o desempenho dos atletas em ambiente de jogo, dentro da própria comunidade.

De acordo com o coordenador de captação do Sport, Lucas Nóbrega, o projeto consolida uma forma mais próxima e democrática de olhar para o futebol local.

"A ideia é que o Sport esteja onde o talento está. Quando vamos até a comunidade, aproximamos o clube das famílias, reduzimos barreiras e ampliamos as chances de encontrar jogadores que talvez não chegassem até nós pelos caminhos tradicionais de peneira", disse.

O gerente das categorias de base do Leão, André Andrade, reforça que o Sport na Comunidade também cumpre um papel social importante ao levar o clube para dentro dos bairros.

“Quando o Sport entra na comunidade, não está apenas observando atletas, está construindo vínculo, despertando sonhos e mostrando que o futuro jogador rubro-negro pode surgir em qualquer campo de Pernambuco, desde que receba oportunidade e acompanhamento adequado”, avaliou.

Com informações de assessoria

Veja também