Retrospecto Sport não começa Campeonato Brasileiro com derrota desde 2018; relembre as últimas estreias Rubro-negro tem saldo de duas vitórias e três empates nas últimas partidas de abertura

Em um campeonato de pontos corridos, estrear pontuando é sempre importante para as pretensões de qualquer equipe; e, quando o assunto é começar bem, o Sport vem fazendo disso um hábito. O clube não perde em um jogo de abertura do Campeonato Brasileiro há seis anos.

Um categórico 3 a 0 para o América-MG foi a última derrota do Leão em estreias do Campeonato Brasileiro. O placar aconteceu na Série A de 2018.



De lá para cá, o Sport não sabe mais o que é tropeçar na abertura do Brasileirão. Ao todo, o clube acumula o saldo de duas vitórias e três empates nas primeiras rodadas da Série A e da Série B.

Pela primeira divisão, o Sport conseguiu uma vitória em casa por 3 a 2 contra o Ceará, em 2020, e um empate em 2 a 2 contra o Internacional, no Beira-Rio, em 2021.



Já pela segunda divisão o Leão somou um empate em 1 a 1 contra o Oeste, em 2019, uma vitória por 1 a 0 diante do Sampaio Corrêa, em 2022, ambos como mandante, e um empate em 0 a 0 contra o Novorizontino no ano passado, jogando fora de seus domínios.

A estatística, contudo, só resultou em uma boa campanha final do Leão nos anos de 2019, quando subiu para a Série A, e 2020, quando conseguiu a permanência na elite. Nas outras edições o Leão amargurou rebaixamento, em 2021, e falhou em conseguir o acesso em 2022 e 2023.

O Sport estreia na Série B neste sábado (20), às 17h. O Leão vai até Manaus encarar o Amazonas, na Arena da Amazônia.

Confira as últimas estreias do Sport pelo Campeonato Brasileiro

2019 - Sport 1x1 Oeste (Série B)

2020 - Sport 3x2 Ceará (Série A)

2021 - Internacional 2x2 Sport (Série A)

2022 - Sport 1x0 Sampaio Corrêa (Série B)

2023 - Novorizontino 0x0 Sport (Série B)





