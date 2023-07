Sport não consegue efeito suspensivo para liberar Peglow; atleta ainda ficará quatro jogos afastado

A- A+

O atacante Peglow segue sem poder estrear pelo Sport. O clube teve o pedido de efeito suspensivo negado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), ao tentar liberar o jogador de uma punição imposta pela liga ucraniana - ele participou de uma briga generalizada em partida pelo Dnipro/UCR, seu ex-clube. Dos oito jogos de suspensão que pegou devido ao comportamento, o atleta já cumpriu metade, faltando apenas mais quatro para ficar à disposição do técnico Enderson Moreira.





Sendo assim, Peglow não poderá atuar pelo Sport nos compromissos contra CRB, Vila Nova, Novorizontino e Tombense, todos pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador só ficaria livre para jogar no dia 18 de agosto, perante o Guarani, no Brinco de Ouro.



Emprestado pelo Internacional, Peglow foi um dos quatro reforços recentes do Sport para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Os outros três foram Alan Ruiz, Michel Lima e Diego Souza. Os dois primeiros já foram apresentados e estrearam com a camisa leonina, enquanto o último ainda não foi oficializado.

