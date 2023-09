A- A+

Retrospecto Sport não perde para o Criciúma dentro de casa há 18 anos; confira o retrospecto Com quatro jogos sem vencer na Série B, Leão tenta se recuperar no confronto direto

Em má fase na Série B, o Sport tem um confronto direto na briga pelo acesso neste sábado (9), às 20h45, contra o Criciúma. Com uma sequência de quatro jogos sem vitória, o torcedor rubro-negro pode se apegar a uma boa marca: O Leão não perde para o Tigre dentro de casa há 18 anos.

Sport e Criciúma se enfrentaram no Recife por Séries A e B em nove oportunidades. O retrospecto tem cinco vitórias rubro-negras, três empates e apenas uma derrota.

Essa única vitória dos catarinenses aconteceu no confronto pela Série B de 2005. Na ocasião, Éder saiu do banco de reservas para fazer o gol do triunfo por 1 a 0. O Tigre vinha de cinco jogos sem vencer na competição e era o lanterna da Segundona.

Desde então, o Sport recebeu o Criciúma em outras quatro oportunidades com duas vitórias e dois empates.

O último encontro das duas equipes na Ilha do Retiro aconteceu no ano passado. O jogo terminou empatado em 1 a 1 com gol de Vagner Love na sua estreia pelo Leão.

O Sport é o atual terceiro colocado da Série B com 46 pontos, enquanto o Criciúma é o quinto com 44 e pode passar o Leão em caso de vitória.

Sport x Criciúma na Ilha do Retiro

Sport 3 x 0 Criciúma Brasileirão 1987

Sport 2 x 1 Criciúma Brasileirão 1988

Sport 1 x 1 Criciúma Brasileirão 1994

Sport 1 x 0 Criciúma Brasileirão 1996

Sport 0 x 1 Criciúma Série B 2005 *

Sport 0 x 0 Criciúma Série B 2011

Sport 2 x 0 Criciúma Brasileirão 2014

Sport 1 x 0 Criciúma Série B 2019

Sport 1 x 1 Criciúma Série B 2022



*única vitória do Criciúma

