Campeonato Pernambucano Sport não se encontra em campo e perde para o Retrô no Campeonato Pernambucano Fênix aproveitou as falhas defensivas do Leão e anotou quatro gols ainda no primeiro tempo

Ideias e sistemas de jogo podem levar um certo tempo para serem assimilados. Além de muito trabalho, é necessário calma para se encontrar o melhor encaixe. Mas calmaria foi uma coisa que o Sport não teve nesta quarta-feira (17), diante do Retrô, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. O sistema de três zagueiros do técnico Mariano Soso não funcionou, a Fênix soube aproveitar as oportunidades que teve e construiu um merecido placar de 4x2, na Arena de Pernambuco.

A partida começou bem equilibrada com boas jogadas de ambos os lados. Mas foi aos 16 minutos que a rede balançou. O Retrô trabalhou bem a bola pelo lado esquerdo até o lateral-esquerdo Edson Lucas invadir a área e servir Luisinho com o gol aberto, para abrir o placar.

Mas a vantagem não permaneceu por muito tempo, aos 19, o Sport devolveu na mesma moeda. Felipinho foi acionado pelo lado esquerdo e da intermediária colocou a bola na cabeça de Arthur Caíke, que subiu e testou para o fundo do gol.

Claramente o caminho para ambos os times era pelo lado esquerdo. Aos 30 minutos, Edson Lucas tabelou e fez o cruzamento e mais uma vez encontrou Luisinho, que testou, a bola ainda beijou a trave de Thiago Couto e morreu no fundo do gol.

Ainda aos 38 do primeiro tempo, o Retrô ampliou o placar. Fernandinho recebeu no círculo central e partiu para cima dos adversários. Depois de disputar a bola com Rafael Thyere, a bola sobrou limpa para Radsley, que na entrada da grande área soltou uma bomba, sem chances para o goleiro.

A partir do terceiro gol, o Sport se perdeu e o Retrô pôs o rubro-negro na roda. Após uma longa troca de passes, em que a bola circulou de um lado pro outro, Fernandinho recebeu na entrada da área, deixou Felipinho no chão e de direita mandou por baixo do goleiro para ampliar.

Para o segundo tempo o Sport voltou bastante modificado, saindo do sistema de três zagueiros e indo para uma linha de quatro. Com a urgência de ir atrás do placar, o Sport buscou algumas jogadas, mas foi o Retrô que chegou com perigo. Invertendo a jogada que deu certo na etapa inicial, Luisinho lançou a bola na área e Edson Lucas chegou cabeceando na trave esquerda de Thiago Couto.

O cenário do segundo tempo estava muito bem desenhado. O Sport tomava as ações, chegando em alguns momentos a ter mais de 60% de posse de bola. Mas o domínio não surtia em muita coisa e o Rubro-negro encontrava um paredão amarelo a partir da intermediária.

Sem conseguir criar muita coisa com a bola rolando, a principal opção se tornou alguns chutes de longe e os cruzamentos na área. Mas essas opções beneficiava a defesa da Fênix. Até que aos 34 minutos do segundo, Alencar fez falta dura e recebeu vermelho direto. Com mais espaço em campo, Felipinho recebeu na quina da grande área, arriscou e contando com um desvio na defesa diminuiu o placar aos 36.

Mas a reação não durou muito tempo. O Sport se lançou todo ao ataque e deixou a defesa aberta. Em contra-ataque puxado por Luiz Fernando, o camisa 11 saiu com o campo aberto, quando se aproximava da área foi derrubado por Lucas Ramon. O árbitro Rodrigo Pereira não teve dúvida e aplicou vermelho para o lateral.

A reação do Sport parou por aí. Mesmo construindo algumas boas oportunidades, o placar seguiu inalterado em 4x2. Com a derrota nesta rodada, o Leão da Ilha segue para o Clássico das Multidões, no próximo sábado (20), pressionado pela torcida. Por outro lado, a Fênix se recupera do baque sofrido na Pré-Copa do Nordeste e mantém os 100% no estadual. No próximo domingo (21), na própria Arena de Pernambuco, o Retrô recebe o Petrolina.



Ficha Técnica

SPORT 2

Thiago Couto; Rafael Thyere, Luciano Castán e Alisson Cassiano (Pablo Dyego); Rosales (Lucas Ramon), Felipe, Fábio Matheus (Alan Ruiz) e Felipinho; Arthur Caíke (Fabinho), Romarinho e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Mariano Soso

RETRÔ 4

Paulo Ricardo; Jean Raphael, Dankler, Guilherme Paraíba e Edson Lucas; Rômulo (Moisés Ribeiro), Alencar e Radsley (Israel); Luisinho (Luiz Fernando), Fernandinho (Elves) e Giva (Richard Franco). Técnico: Vinícius Bergantin

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Rodrigo Pereira (FIFA)

Assistentes: Francisco Chaves e Karla Santana

Gols: Luisinho, aos 16’ e 30’ do 1T, Radsley, aos 38’ do 1T, Fernandinho aos 48’ do 1T (R) Arthur Caíke, aos 19’ do 1T, Felipinho, aos 36’ do 2T (S)

Cartões amarelos: Rafael Thyere, Fábio Matheus e Alan Ruiz (S) Radsley, Luisinho, Dankler e Moisés Ribeiro (R)

Cartão Vermelho: Alencar (R) Lucas Ramon (S)

Público 8897

Renda 130.900,00



