A- A+

Sport Sport não terá Alisson Cassiano e Zé Roberto, mas vê Felipe retornar contra Juazeirense Leão precisa apenas de um empate, nesta quarta-feira (27), para carimbar ida às quartas de final da Copa do Nordeste

Com um pé nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Sport terá duas baixas para a última rodada da primeira fase. Por suspensão, o zagueiro Alisson Cassiano e o atacante Zé Roberto estão fora da partida contra a Juazeirense, nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena de Pernambuco.

Enquanto o defensor foi expulso na vitória por 2x0 sobre o ABC, no último sábado (23), o camisa 99, autor do segundo gol contra o time potiguar, recebeu o terceiro amarelo, no Frasqueirão.

O fato de não poder contar com Zé Roberto, inclusive, será uma das menores preocupações de Mariano Soso. Apesar de ser bastante participativo, o atacante vem iniciando as partidas no banco de reservas.

Na zaga, porém, o treinador argentino vive uma incógnita. Atualmente, o elenco rubro-negro conta com poucas opções para o miolo de zaga. Sem Alisson Cassiano, a tendência é que Nassom seja acionado ao lado de Luciano Castán. Ausente há quase um mês - sete jogos -, Rafael Thyere está na transição física, após quadro de lombalgia, e segue como dúvida. Renzo, por sua vez, só tem previsão de retorno para o fim do ano, por estar se recuperando de grave lesão no joelho.

Dúvidas

Para o confronto deste meio de semana, Mariano Soso ainda terá outras duas dúvidas para escalar o time. Ambas na cabeça de área. Enquanto Fabinho ainda se recupera de uma tendinopatia no quadrio, Fabricio Domínguez foi ausência contra o ABC por um desconforto muscular na coxa direita.

Retorno

Enquanto sofre com as ausências para o confronto com os baianos, Soso terá uma volta. Depois de cumprir suspensão perante o Elefante, o volante Felipe volta a ficar à disposição do treinador na cabeça de área.

Com 14 pontos, o Sport lidera o Grupo A da Copa do Nordeste. São três pontos de vantagem para Vitória (5º) e Maranhão (6º). Para não depender dos resultados da dupla, o Leão precisa apenas de um empate com a Juazeirense para garantir sua ida às quartas de final da competição regional.

Veja também

Futebol Culpado: Gabigol pega dois anos de gancho em julgamento por infração antidoping