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Futebol Sport não terá Barletta e Marcelo Ajul diante do CRB Zé Marcos deve ocupar vaga na defesa, enquanto Marlon Douglas pode pintar no ataque

O Sport terá dois desfalques importantes para o jogo contra o CRB, domingo (17), na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos por suspensão. O zagueiro Marcelo Ajul foi expulso diante da Ponte Preta, na vitória por 3x1. Já o atacante Barletta tomou o terceiro cartão amarelo no mesmo confronto e também está suspenso.

Na defesa, sem Ajul, a tendência é que Zé Marcos seja o escolhido, atuando ao lado de Benevenuto. O defensor tem 13 jogos pelo Sport, sendo cinco pela Série B. Já no ataque, a tendência é que Marlon Douglas ganhe espaço. O atacante ainda não balançou as redes pelo Leão nas 19 partidas que disputou na temporada.

Crescimento

Não ter Barletta em campo vai impactar no desempenho ofensivo do Sport. Principalmente na parceria com Perotti. Diante da Ponte Preta, o jogador deu a primeira assistência dele na Série B, em passe que achou o centroavante do Leão livre na área para balançar as redes no Moisés Lucarelli.

"Fico feliz em ajudar com uma assistência. Já jogamos muitos na Chapecoense. Procuro ficar mais próximo dele, aproveitando algumas movimentações. Estou feliz por todo o bom desempenho do grupo. Vamos continuar trabalhando com os pés no chão porque não ganhamos nada ainda", declarou Barletta.

O técnico Márcio Goiano também ressaltou o crescimento de Barletta com a camisa do Sport. Na temporada, são sete gols em 20 jogos. Quatro das bolas na rede foram pela Série B.

"É um jogador que tem identidade com o clube e tem feito a diferença. O jogo contra a Ponte nos deu a oportunidade de mudar o posicionamento dele. Ele joga um pouco mais do lado direito, mas quando tomamos o gol, (a Ponte) fez uma linha de quatro. Aí trouxemos Barletta por dentro, com Perotti. Encaixamos a marcação no meio-campo com Carlos, Biel e Zé Lucas em linha mais baixa. Conseguimos fazer a triangulação, a troca de passes e realmente Barletta fez a diferença”, pontuou.

Ingressos

O Sport já publicou o cronograma de ingressos para a partida contra o CRB. Os ingressos serão disponibilizados a partir de R$ 30. Os portões da Ilha do Retiro estarão abertos a partir das 18h30 no dia do jogo.

Crianças de até 7 anos e 11 meses não pagam ingressos. A partir dos 8 anos é obrigatório ter o cadastramento da biometria facial para acessar qualquer setor do estádio. Em celebração ao aniversário de 121 anos do clube, que será comemorado na quarta-feira (13), o Sport também preparou diversas ações ao longo do dia antes de a bola rolar.

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