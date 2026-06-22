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Sport Sport não terá Carlos de Pena, mas contará com retornos diante do Fortaleza Leão se prepara para o clássico nordestino válido pela 15ª rodada, que será disputado no Castelão, domingo (28)

Depois de empatar com o Atlético-GO, na Ilha do Retiro, no início da 14ª rodada da Série B, semana passada, o Sport já está com as atenções voltadas para encarar o Fortaleza, no próximo domingo (28), no Castelão. Para o clássico nordestino, Márcio Goiano tem uma baixa confirmada, mas terá retornos. Um deles para o setor defensivo titular.

Acionado no decorrer do duelo com o Dragão, o meia Carlos de Pena foi advertido na reta final do confronto com um cartão amarelo. Como estava pendurado, por conta dos cartões tomados diante de Novorizontino e Athletic, o uruguaio terá que cumprir suspensão automático no fim de semana.

Para a visita à capital cearense, no entanto, o Rubro-negro poderá contar com o retorno de Madson. O lateral-direito cumpriu suspensão contra o Atlético-GO e deve recuperar o espaço no time titular. No empate com os goianos, Augusto Pucci foi acionado.

Clayson e Zé Roberto voltam

De acordo com o Sport, as novidades no treino desta segunda-feira (22) ficaram por conta das voltas dos atacantes Clayson e Zé Roberto. Os atletas estavam entregues ao departamento médico e concluíram as etapas de transição física junto à equipe de Saúde e Performance. Com isso, trabalharam normalmente com os demais companheiros neste início de semana.

Enquanto Clayson se recuperava de uma lesão grau 2 na coxa, sofrida no clássico contra o Náutico, Zé Roberto vinha tratando um edema ósseo no tornozelo direito desde abril.

Com 25 pontos, o Sport é o atual terceiro colocado da Série B e vem de três empates seguidos na competição. No domingo, o confronto com o Leão do Pici, agendado pela 15ª rodada, está marcado para acontecer às 18h30. Os cearenses ocupam a sexta posição, com 22 pontos.

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