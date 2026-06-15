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Futebol Sport não terá Madson para partida contra o Atlético-GO Lateral recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o duelo da quinta-feira, na Ilha do Retiro

O Sport não poderá contar com o lateral-direito Madson para o jogo contra o Atlético-GO, quinta-feira (18), na Ilha do Retiro, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo diante do São Bernardo e está suspenso.

Com o desfalque, a tendência é que Augusto Pucci seja o escolhido para começar jogando. O prata da casa, inclusive, começou a Série B como titular e perdeu a vaga após as boas atuações de Madson.

Na terceira posição, com 24 pontos, o Sport pode retornar à liderança da Série B. Para isso, o Leão precisa vencer o Atlético-GO e torcer para os tropeços dos dois primeiros colocados, São Bernardo e Vila Nova, ambos com 25 pontos. Os paulistas pegam o Juventude, no Primeiro de Maio, enquanto os goianos recebem o Náutico, no OBA.

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