Torcida Sport informa que não vai solicitar torcida visitante para clássico contra o Náutico; veja a nota O Governo do Estado decretou que os clássicos do Estadual e as partidas do Nordestão devem ser com torcida única

Em nota oficial, o Sport informou, nesta quinta-feira (09), que não vai ingressar com ação em nenhum órgão para solicitar torcida visitante no clássico contra o Náutico, no próximo sábado (11), nos Aflitos.

Desde o dia 31 de janeiro está em vigor no Estado as medidas anunciadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS) e pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) que determinaram presença de torcida única nos clássicos do Campeonato Pernambucano e nas partidas do Trio de Ferro no Nordestão.

De acordo com a nota do Leão, Sport, Náutico e Santa Cruz fizeram um acordo com os órgãos de segurança de Pernambuco para acatar as medidas, que são temporárias. Uma nova reunião deve acontecer no dia 6 de março para avaliar se as decisões terão continuidade.

No último fim de semana, o Náutico enfrentou o CRB pela Copa do Nordeste e teve presença de torcida visitante. O Galo conseguiu uma liminar no STJD para contar com sua torcida no empate nos Aflitos.

Veja a nota do Sport na íntegra:

Diante do Clássico dos Clássicos deste final de semana e da natural demanda dos rubro-negros, que costumeiramente marcam presença em elevado número no estádio dos Aflitos, o Clube informa que não ingressará com ação em nenhum órgão para ter torcida visitante. E aproveita para esclarecer sobre o tema. Ao lado de Náutico e Santa Cruz, o Sport fez um acordo junto aos órgãos de segurança do estado para acatar a medida experimental de haver apenas torcida única nos clássicos de Pernambuco, que entrou em vigor no último dia 31 de janeiro, a fim de combater as cenas de violências que foram vistas recentemente no entorno de estádios de futebol do Recife. Paralelamente a isso, o trio de ferro da capital prontificou-se também a formar um Grupo de Trabalho (GT) ao lado da Secretaria de Defesa Social (SDS), Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e Polícia Militar (PM) para se chegar à uma solução definitiva em torno deste problema, que afeta o real e apaixonado torcedor. O Sport, por fim, reforça que estará, invariavelmente, ao lado da sua verdadeira e fiel torcida, em busca de sempre prestigiá-la e ofertar a ela o melhor. Porém, neste momento, firmou um compromisso junto ao estado visando uma urgência maior, que é atuar conjuntamente em prol do bem-estar social.

