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Série B

Sport tenta interromper sequência de cinco jogos sem vitórias fora de casa

Atual aproveitamento do clube como visitante é de 35,56%; Leão não venceu o Athletic na temporada

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Sport busca voltar a vencer fora de casa após quase dois meses Sport busca voltar a vencer fora de casa após quase dois meses  - Foto: Foto: Heber Gomes / Sport Club do Recife.

Necessitando de uma rápida recuperação na disputa da Série B, o Sport terá que quebrar um tabu recente para sair com os três no duelo contra o Athletic, na próxima quinta-feira (01), em São João Del-Rei, em Minas Gerais. Nas últimas cinco partidas que fez fora de casa, o Leão saiu derrotado e viu desempenho como visitante despencar. 

Por algum momento na atual Série B, uma boa parte do aproveitamento do Sport se baseava em pontos conquistados fora de casa, enquanto o time tropeçava e desperdiçava alguns pontos dentro da Ilha do Retiro. O Rubro-negro chegou a ter a quinta melhor campanha como visitante da Série B até o início do returno. 

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No início do mês de agosto, o retrospecto era de quatro vitórias, quatro empates e apenas três derrotas em 11 partidas longe de casa. No dia 8 de agosto, em Goiânia, o Sport venceu o Vila Nova - atual líder da Série B - pelo placar de 1x0, em jogo válido pela 21ª rodada. 

Na última vez que saiu com os três pontos como visitante, o Sport ainda tinha Gilmar Dal Pozzo como técnico e o lateral-esquerdo Felipinho ainda não tinha lesionado gravemente o tornozelo esquerdo. 

Última vitória do Sport fora de casa na Série B foi contra o Vila Nova, em agosto Última vitória do Sport fora de casa foi contra o Vila Nova, no início de agosto - Foto: Deividson Isídio e Heber Gomes/Sport

Mas desde então, o Leão fez cinco jogos longe dos seus domínios em saiu derrotado em todos os confrontos:  Avaí 2x1 Sport; Novorizontino 2x1 Sport; Ceará 2x1 Sport; CRB 2x1 Sport; e  Náutico 3x1 Sport. 

Agora, o Sport tem apenas a 12ª campanha fora de casa e um aproveitamento de 35,56%. 

Vindo de derrota no Clássico dos Clássicos do último sábado (26) pelo placar de 3x1, o Sport agora terá que reverter uma situação complicada. A diferença para o Atlético-GO, primeiro time dentro do G6, é de cinco pontos. Segundo o Chance de Gol, o Leão tem apenas 6.8% de probabilidade de se classificar aos play-offs da Série B. 

Outro tabu
O restropecto de confrontos entre Sport e Athletic é relavativamente pequeno. Os clubes possuem apenas dois confrontos na história, ambos realizados na atual temporada. Pela Copa do Brasil, em março, o time mineiro venceu por 3x1, na Ilha do Retiro, e eliminou o time pernambucano da competição. Em junho, no primeiro turno da Série B, as equipes ficaram empatadas em 1x1. 
 

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