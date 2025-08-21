A- A+

Futebol Sport não vence o Palmeiras desde 2018; confira retrospecto Leão enfrenta o Verdão na segunda (25), no Allianz Parque, pela Série A do Campeonato Brasileiro

Teve pênalti defendido por Magrão, gols nos acréscimos, virada e “lei do ex”. Não faltou emoção na última vez em que o Sport venceu o Palmeiras. Em 2018, pela Sèrie A do Campeonato Brasileiro, o Leão bateu o Verdão por 3x2, no Allianz Parque. Sete anos depois, os rubro-negros esperam conseguir a mesma proeza, em duelo que será realizado na segunda (25), pelo Brasileirão 2025.





Como foi?

Há sete anos, Palmeiras e Sport se enfrentaram no Allianz Parque. Em jogo de boas chances para cada lado, os mandantes abriram o placar no primeiro tempo com Keno, ex-Santa Cruz.

No segundo tempo, Anselmo subiu bem e cabeceou no travessão. No rebote, o volante pegou de primeira para empatar o duelo. Estava ativada a “lei do ex”, já que o marcador vestiu no passado a camisa alviverde.

O mesmo Anselmo, minutos depois, bateu cruzado para fazer 2x1. Hyoran, de fora da área, deixou tudo igual para o Palmeiras. Sim, esse é o mesmo Hyoran que hoje veste a camisa do Sport.

Aos 41 da etapa final, porém, o Sport marcou novamente, agora com Rafael Marques (outro ex-Palmeiras), de cabeça. Nos acréscimos, Dudu ainda foi derrubado na área, com penalidade a favor do Palmeiras. Keno foi para cobrança, mas Magrão defendeu e garantiu o triunfo rubro-negro.

Retrospecto

De lá para cá, Sport e Palmeiras se encontraram mais seis vezes. Foram quatro vitórias alviverdes e dois empates. O encontro mais recente no Allianz Parque foi em 2021, com os paulistas superando os pernambucanos por 2x1.

No primeiro turno desta edição do Brasileirão, o Palmeiras derrotou o Sport por 2x1, na Ilha do Retiro. Jogo em que ficou marcado pela polêmica do pênalti assinalado em cima de Raphael Veiga. Piquerez foi para a cobrança e decretou a vitória dos visitantes.

