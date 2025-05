A- A+

Sport Sport anuncia empréstimo de Nassom ao Imperatriz-MA Aos 22 anos, defensor tem vínculo com o Leão até o fim do próximo ano

O Sport anunciou, na tarde desta quinta-feira (29), o empréstimo do zagueiro Nassom, de 22 anos, ao Imperatriz-MA.

O vínculo será até o fim de agosto, mas com possibilidade de ser prorrogado, caso o clube avance de fase na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele tem contrato com o Sport até o fim de 2026.

Esta é a segunda vez que o prata da casa rubro-negro é emprestado pelo clube nesta temporada. No início do ano, Nassom atuou pelo Linense-SP, pela Série A2 do Campeonato Paulista. Por lá, foram 14 partidas disputadas.

