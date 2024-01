Sport, Náutico, Central, Porto e Afogados; confira os resultados dos amistosos deste sábado (06)

A- A+

As equipes pernambucanas aproveitaram o sábado (06) para poder movimentar suas equipes na fase de preparação para a temporada de 2024. Sport e Porto se enfrentaram e não saíram do 0x0 em jogo-treino no CT do Leão da Ilha. Nos Aflitos, o Náutico também não saiu do 0x0 contra o Campinense. Em Caruaru, o Central também empatou, resultado de 1x1 diante do Serra Branca-PB. Já o Afogados foi até Queimadas, cidade próxima de Campina Grande e saiu derrotado por 1x0 para o Treze-PB.

Primeiro teste rubro-negro

Pela primeira partida sobre o comando do técnico Mariano Soso, o Sport recebeu no centro de treinamento rubro-negro a equipe do Porto de Caruaru. Depois de dois tempos de disputa, o jogo-treino acabou com o placar de 0x0.

O Leão usou duas equipes ao longo da movimentação. No primeiro tempo, o Sport entrou em campo com a formação em um 4-3-3: Thiago Couto; Lucas Ramon, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Riquelme; Fábio Matheus, Ítalo e Alan Ruiz; Pablo Dyego, Flávio e Romarinho.

Na etapa final, o treinador rodou todo o elenco. Utilizando o seguinte esquema: Caíque França; Roberto Rosales, Rafael Thyere, Renzo e Felipinho; Felipe, Fabinho e Lucas André (Pedro Vilhena); Paulinho, Zé Roberto e Arthur Caíke.

Timbu já mira a estreia

Último teste antes da abertura do Campeonato Pernambucano, diante do Flamengo de Arcoverde, o Náutico recebeu o Campinense, nos Aflitos, em jogo-treino. Depois de dois tempos de movimentação, as equipes não saíram do 0x0.

Times do interior também em fase final

No Lacerdão, o experiente Mauro Fernandes pôde esboçar a equipe titular do Central diante do Serra Branca-PB. Já com Moacir entre os relacionados para a partida, a Patativa ficou no empate em 1x1. O autor do gol alvinegro foi Joelson.

Por fim, o Afogados foi até o Ernestão, em Queimadas, enfrentar o Treze-PB. Com gol de Di Maria, a Coruja do Sertão saiu derrotada pelo placar de 1x0 para a equipe paraíbana.

