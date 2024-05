A- A+

O jornalismo esportivo teve três perdas em menos de 24 horas; Washington Rodrigues (Apolinho), na noite desta quarta-feira (15), Antero Greco e Silvio Luiz, na manhã desta quinta (16). Sport, Náutico e Santa Cruz lamentaram o falecimento dos jornalistas e relembraram narrações de Silvio.

Náutico

Em postagem, o Náutico disse ter sido uma honra ter várias vitórias narradas por Silvio Luiz e afirmou que sua voz marcante e inesquecível perdurará por anos na memória dos amantes do futebol. O Timbu também divulgou um vídeo com a narração de Silvio na vitória do Alvirrubro por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Campeonato Brasileiro de 2008; confira.

Que honra ter tido tantas vitórias narradas por Silvio Luiz. Voz marcante e inesquecível, que perdurará anos e anos na memória de quem ama o futebol. Os nossos sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/Vcc8ABEvE6 — Náutico (@nauticope) May 16, 2024

Santa Cruz

Em publicação, o Santa Cruz lamentou a morte de Silvio, o qual classificou como "uma voz icônica", e a de Antero Greco, a quem se referiu como "um querido comentarista". O Tricolor também relembrou a narração de Silvio no jogo que marcou a volta de Grafite ao Arruda diante do Botafogo, na Série B de 2015; confira.

Hoje, nos despedimos de dois grandes nomes do jornalismo esportivo: Silvio Luiz, cuja voz icônica marcou momentos inesquecíveis como o retorno de Grafite ao Arruda em 2015, e Antero Greco, querido comentarista da ESPN. Nossas condolências às suas famílias e amigos. pic.twitter.com/O96BhFGlkP — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 16, 2024

Sport

Em mensagem, o Sport lamentou o falecimento de Antero, a quem se referiu como uma "referência da comunicação esportiva", e lembrou que o jornalista tratava o futebol com muita seriedade e leveza. Em postagem, o Rubro-negro também lamentou a morte de Silvio e afirmou ser dia triste para o jornalismo esportivo brasileiro.

O Sport Club do Recife lamenta o falecimento do jornalista Antero Greco, uma referência da comunicação esportiva e que tratava o futebol com muita seriedade e leveza. Enviamos nossas condolências aos amigos, familiares e admiradores. — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 16, 2024

O Sport lamenta também o falecimento do narrador Silvio Luiz, aos 89 anos. Um dia triste para o jornalismo esportivo brasileiro. Enviamos nossos sentimentos aos admiradores, familiares e amigos neste difícil momento. — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 16, 2024

Washington Rodrigues, o Apolinho

Washington Rodrigues, mais conhecido como Apolinho, morreu nesta quarta-feira (16), aos 87 anos de idade. Ele foi um dos maiores comunicadores da História da radiodifusão brasileira, com passagem pelas Rádios Globo e Nacional, tendo trabalhou por último como comentarista e apresentador na Super Rádio Tupi. Estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, tratando um câncer no fígado.

Antero Greco

O jornalista e apresentador Antero Greco morreu nesta quinta-feira (16), aos 69 anos, em São Paulo. Greco foi diagnosticado com tumor cerebral em junho de 2022, e desde então fazia tratamento para a doença. Nos últimos dias, ele permaneceu internado e sedado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, na capital paulista. Ao lado de Paulo Soares, Antero apresentou o SportsCenter, na ESPN.

Silvio Luiz

O narrador Silvio Luiz também morreu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos. Ele estava internado tratando uma complicação nos rins, na sequência de um derrame. O narrador sofreu o derrame durante a transmissão digital da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos, pela Record, no mês passado, mas chegou a se recuperar e receber alta de forma rápida. O quadro piorou na semana passada, e ele foi encaminhado para a UTI, após apresentar problemas "físicos".

Um dos narradores mais famosos do Brasil, ele fez sucesso com bordões clássicos como "olho no lanceeeee", "pelo amor dos meus filhinhos" e "pelas barbas do profeta".

