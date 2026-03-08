A- A+

Campeonato Pernambucano Sport passa pelo Náutico nos Aflitos e conquista tetracampeonato pernambucano Rubro-negro teve atuação segura para derrotar o rival na noite deste domingo (8)

Um, dois, três... quatro! O Sport é tetracampeão pernambucano. Campeão em 2023, 2024 e 2025, o Leão venceu o Náutico, neste domingo (8), nos Aflitos, por 3x0, com uma atuação segura e garantiu o troféu do Estadual deste ano. Depois de um empate em 3x3, na Ilha do Retiro, semana passada, Iury Castilho (duas vezes) e Augusto Pucci garantiram o título para o time comandado por Roger Silva na casa rival, diante de mais de 17 mil espectadores. Com a conquista, os rubro-negros chegaram à 46ª taça do certame. São 22 a mais que o Timbu e 17 de vantagem para o Santa Cruz, segundo maior vencedor.

Com a desconfiança do torcedor, o Sport teve uma postura totalmente diferente da apresentada na quinta-feira, diante da Desportiva Ferroviária, pela Copa do Brasil. Ligado a todo momento, o Leão encaminhou a taça com uma atuação segura na primeira etapa. Iury Castilho e Augusto Pucci foram os responsáveis pelos gols da vitória parcial por 2x0.

Com uma marcação agressiva, o Sport forçava o erro alvirrubro na saída de bola. Foi assim, inclusive, que o primeiro gol saiu aos 14 minutos. O Timbu saiu jogando errado, Gustavo Maia aproveitou e cruzou rasteiro da esquerda. Oportunista, Iury Castilho se jogou para fazer 1x0 para o Leão.

Superior ao rival, o Sport só viu o Náutico chegar com perigo aos 31 minutos. Yuri cruzou rasteiro para Auremir, que bateu de primeira, mas viu a finalização bater em Dodô. Na sequência, Júnior Todinho chutou para fora. Com dificuldades, os donos da casa viram a vida ficar ainda mais difícil, aos 39 minutos, quando Dodô deu forte entrada em Gustavo Maia e foi expulso pelo árbitro Paulo César Zanovelli com auxílio do VAR.

Aproveitando a superioridade numérica, o Rubro-negro ampliou três minutos depois. Chrystian Barletta fez bela jogada individual e tocou voltando para Augusto Pucci balançar as redes.

Com a necessidade de correr atrás do prejuízo, o Náutico foi valente ao longo da segunda etapa, mas não o suficiente para ganhar vida no confronto. O Sport, sem se expor, foi o responsável pelas principais chances na reta final apostando nos contra-ataques. Ainda aos seis minutos, por exemplo, Gustavo Maia saiu cara a cara com Muriel, deu um toque por cima, mas Wanderson evitou o terceiro gol sobre a linha. Logo em seguida, foi a vez de Barletta, em batida colocada, ficar no quase.

Entregue, o Náutico só conseguia incomodar em raras chegadas pelo alto. O Sport, por sua vez, ainda ficou perto do terceiro gol em rápida investida aos 38 minutos. Acionado por CLayson, Carlos de Pena bateu na saída de Muriel, mas o goleiro mandou para escanteio.

Com os Aflitos já quase sem alvirrubros, Zé Lucas escapou pela esquerda, aos 51 minutos, e achou Max no lado oposto. O camisa 8 foi derrubado por Yuri Silva e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Iury Castilho cobrou no canto direito de Muriel e decretou o título rubro-negro.

Ficha do jogo

Náutico 0

Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Auremir (Luiz Felipe), Wenderson (Juninho) e Dodô; Júnior Todinho (Felipe Saraiva), Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Sport 2

Thiago Couto; Auguto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel (Pedro Martins) (Carlos de Pena), Zé Lucas e Yago Felipe (Marlon Douglas); Gustavo Maia (Clayson), Chrystian Barletta (Max) e Iury Castilho. Técnico: Roger Silva.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Paulo César Zanovelli (FIFA/MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (FIFA-RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Pablo Ramon Pinheiro (FIFA-RN)

Gols: Iury Castilho, aos 14' do 1T e aos 53' do 2T, e Augusto Pucci, aos 42' do 1T (SPT)

Cartão amarelo: Arnaldo, Yuri Silva, Luiz Felipe (NAU); Zé Gabriel, Pedro Martins, Zé Lucas (SPT)

Cartão vermelho: Dodô (NAU)

Público: 17.661 torcedores

Renda: R$ 768.668,00

