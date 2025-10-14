Sport nega atraso com elenco, mas admite dificuldade financeira

A- A+

A diretoria do Sport confirmou, na tarde desta terça-feira (14), através do diretor-geral Enrico Ambrogini, que o clube tem lidado com dificuldades financeiras. No entanto, negou estar em atraso com o elenco e funcionários.

De acordo com o dirigente, o Rubro-negro aguarda receber um adiantamento por parte da Liga Forte União (LFU) para conseguir honrar com os compromissos nesta reta final de temporada.

"A gente sofre esse fluxo de caixa, o que não é novidade, já era algo sabido que no final do ano a gente tem descasamento de fluxo de caixa. Não quer dizer que não tenha dinheiro. Só precisa ter dinheiro na data correta", pontuou o gestor.

"A Liga (LFU) esse ano pagou de uma forma diferente os direitos de TV. Pagou-se no começo do campeonato, agora a última tranche que vai pagar, que é junto com performance, paga em dezembro. Não é mês a mês. Tem um dinheiro acumulado para receber em dezembro, e o que a gente tentou fazer é tentar puxar para frente o quanto antes para quitar todos os salários, todas as imagens", seguiu.

Segundo Ambrogini, há um acordo com o elenco para que os salários sejam quitados até o 10º dia útil do mês. Já o FGTS deve ser depositado até o dia 20. "A gente gostaria de pagar sempre tudo no primeiro dia. Funcionários, toda parte do departamento de futebol, está pago, sim, tudo antes da data", salientou.

Para o diretor, o fato do Sport estar acumulando resultados esportivos negativos ao longo da temporada também contribuíram para o lado financeiro não se alinhar ao planejado pela cúpula de futebol no início do ano.

"As premiações não foram batidas. Copa do Brasil, por exemplo, e Copa do Nordeste, já são duas premiações super gordas que o resultado de campo não veio. É um dos motivos de a gente viver um vale de caixa agora. Nossa performance de campo estando muito ruim, ela impacta no sócio, em bilheteria, em várias outras coisas que nos dariam essa gordura no fluxo de caixa", enfatizou Ambrogini.

