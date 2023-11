Sport nega contato por Jean Carlos, cita saída de Ronaldo e chance de manter Vagner Love em 2024

A- A+

Durante a apresentação do novo coordenador técnico do Sport, Ricardo Drubscky, o clube aproveitou para se posicionar sobre alguns nomes cogitados para chegar ou sair do Leão em 2024. Em especial, os do volante Ronaldo e Vagner Love, com vínculo se encerrando neste ano, e do meia Jean Carlos, do Ceará, ligado aos rubro-negros após o empresário do atleta, Nilson Moura, apontar uma sondagem dos pernambucanos. Sobre cada uma das peças, posicionamentos distintos.

“Meu filho (Lucas Drubscky) é diretor do Ceará e eu já levei uma ‘mijada’, desculpa a expressão, hoje pela manhã. Foi um grande equívoco. Futebol é uma rede de resenha. Tem o telefone sem fio…Jean Carlos é um ótimo jogador, conhecido nacionalmente, mas o Sport, neste momento, não teve interesse entre os meias que está avaliando. Foram apresentados quatro, cinco meias na pesquisa de mercado, e ele não foi contemplado. Dei um esporro do meu filho também porque não teve nada disso”, informou o coordenador.

“Love é um jogador que é unânime na diretoria o sentimento de que ele deveria ficar. Estamos trabalhando nisso, mas temos de ficar dentro de uma realidade do clube. Estamos vendo a questão dos atletas com o contrato acabando, e Love é um deles. Mas não podemos garantir algo. Quando estivermos com o ‘preto no branco’, vamos anunciar”, declarou. O centroavante do Sport, inclusive, foi cogitado também no rival Náutico.

Ronaldo fora dos planos

Peça mais antiga no elenco do Sport, com mais de 200 jogos pelo clube em 10 anos vestindo a camisa rubro-negra, o volante Ronaldo está fora dos planos para 2024.

“Ele é um atleta que está no Sport há longos anos. Foi da base, teve participações importantes na história do clube, mas não permanecerá conosco em 2024. Acho que isso é um processo natural, de uma nova filosofia, um novo modo de trabalho e nova forma de encarar as coisas. Estamos fazendo uma avaliação crítica de todos os setores, uma avaliação transversal de todos os departamentos para tomar essas decisões”, informou o diretor Guilherme Falcão.

