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Sport negocia contratação do lateral-esquerdo Sávio, do Remo

Aos 30 anos, atleta está no clube paraense há três temporadas

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Sávio, lateral-esquerdo do RemoSávio, lateral-esquerdo do Remo - Foto: Samara Miranda / Remo

A dois dias do fechamento da janela de transferências, o Sport se movimenta para reforçar o elenco, de olho na sequência da temporada. O Rubro-negro negocia a contratação do lateral-esquerdo Sávio, atualmente no Remo. 

A informação, divulgada inicialmente pelo ge, foi confirmada pela Folha de Pernambuco na noite desta quarta-feira (25). 

Com Davi Gabriel próximo de ter sua saída oficializada pelo Sport, Sávio desembarcaria na Ilha para disputar posição com Felipinho, atual titular da lateral esquerda. 

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No Remo desde 2024, Sávio pouco foi utilizado no clube paraense neste ano. Foram apenas cinco aparições - três delas no Brasileirão - e uma assistência distribuída. A útlima vez que o jogador de 30 anos esteve em campo foi diante do Coritiba, em 15 de março, na derrota do Leão da Amazônia por 1x0

Além do Remo, Sávio defendeu as camisas de times como Ferroviária-SP, Campinense, Ferroviário-CE, Londrina, América-MG e Goiás. No exterior, passou pelo Rio Ave, de Portugal.

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