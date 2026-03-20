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Sport Sport negocia empréstimo de Gustavo Coutinho para Atlético-GO Sem espaço no Leão, atacante pode retornar para clube goiano depois de três anos

O atacante Gustavo Coutinho está próximo de ter sua saída oficializada pelo Sport. O centroavante tem negociações avançadas para defender o Atlético-GO, por empréstimo, até o fim desta temporada.

A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao presidente do clube goiano, Adson Batista, na tarde desta sexta-feira (20). De acordo com o mandatário, o objetivo é repetir a passagem de sucesso que o jogador teve pelo Dragão em 2023.

Naquela ocasião, então emprestado pelo Fortaleza, Gustavo Coutinho disputou 37 jogos pelo Atlético-GO e marcou 16 gols. Foi o artilheiro da Série B naquele ano, com 14 bolas na rede, e peça essencial na campanha do acesso.

O bom desempenho pelo clube goiano fez o Sport contratar Coutinho junto ao Fortaleza, em 2024, por aproximadamente R$ 7 milhões. Na primeira temporada pelo Rubro-negro, foram 59 jogos, 17 gols e cinco assistências.

Ano passado, porém, sob o comando de Pepa, perdeu espaço e acabou sendo emprestado para o Coritiba, onde entrou em campo 40 vezes e marcou seis gols, além de ajudar na trajetória do Coxa no retorno à elite nacional como campeão.

Nesta temporada, Coutinho foi titular das primeiras partidas sob o comando de Roger Silva, mas logo caiu para o fim da fila nas prioridades ofensivas, atrás de Iury Castilho e Zé Roberto. Foram três gols, em oito jogos. Ademais, às vésperas de encarar o Anápolis, pela Copa do Brasil, o camisa 9 sofreu uma lesão na posterior da coxa direita e está entregue ao departamento médico desde então.

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