Futebol Sport negocia mandar jogos do Estadual e da Copa do Nordeste na Arena de Pernambuco Decisão vem em consequência ao período em que a Ilha do Retiro precisará ficar sem receber jogos do Leão por conta de reparos no gramado e na iluminação

Prestes a iniciar na próxima semana as obras na parte elétrica e reparos no gramado da Ilha do Retiro, o Sport iniciou as negociações para que, nos primeiros compromissos de 2024, tanto no Campeonato Pernambucano como na Copa do Nordeste, o clube passe a mandar as partidas na Arena de Pernambuco.

A informação foi confirmada pelo presidente do Sport, Yuri Romão. Anteriormente, o mandatário já havia destacado que a Ilha não teria como receber partidas nos primeiros quatro meses da próxima temporada.

"Quando iniciamos conversa com os arquitetos, seria só um retrofit, a gente ia dar uma 'tapa no visual', no linguajar mais popular. Naquelas incursões que fizemos a São Paulo, a gente viu que a demanda e a vontade por parte dos investidores era de que precisavam investir mais dinheiro, queriam mais coisas, tendo em vista que nosso terreno é nobre, bem localizado. Esse projeto sofreu uma mudança do ponto de vista conceitual. O que posso adiantar em primeira mão é que o gramado e a iluminação, com ou sem retrofit, precisa ser mudado”, apontou.

No Estadual, caso feche com a Arena, o Sport dividirá o local com o Retrô, que também manda jogos em São Lourenço da Mata.

