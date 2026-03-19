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Sport Sport negocia saídas de Matheus Alexandre e Gustavo Coutinho Ideia da diretoria é abrir espaço na folha salarial para a chegada de novas peças

O Sport está negociando a saída de dois atletas da Ilha do Retiro: o lateral-direito Matheus Alexandre e o atacante Gustavo Coutinho. A dupla está sem prestígio com o técnico Roger Silva e vai abrir espaço para novas chegadas no elenco, de olho na Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois de iniciar o ano como titular, mas perder espaço para Augusto Pucci, Matheus Alexandre tem acerto encaminhado com o Remo, clube que está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. A informação, divulgada primeiramente pelo jornalista Nelson Torres, foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao empresário do atleta, Luis Piracicaba, na tarde desta quinta-feira (19).

De acordo com o agente, Sport e Remo ajustam detalhes para que o negócio possa ser sacramentado. A proposta do clube paraense é de empréstimo até o final desta temporada, com opção de compra. Matheus Alexandre tem vínculo com os pernambucanos até 2028.

No Sport desde o ano passado, Matheus Alexandre foi contratado por R$ 9 milhões junto ao Cuiabá, mas não conseguiu se firmar no Rubro-negro. No ano passado, foram 35 jogos, um gol e três assistências, entre partidas como titular e outras saindo do banco. Já em 2026, o lateral-direito foi utilizado apenas em quatro ocasiões por Roger Silva.

Gustavo Coutinho

Autor de três gols a favor do Sport nesta temporada, Gustavo Coutinho etá de saída do clube novamente. Conforme informações obtidas pela reportagem, algumas equipes da Segunda Divisão procuraram a diretoria leonina demonstrando interesse no centroavante. A expectativa é que o martelo sobre o destino do camisa 9 seja batido nos próximos dias.

Gustavo Coutinho desembarcou no Sport em 2024, contratado junto ao Fortaleza. Naquele ano, foi determinante na campanha do retorno do Leão à Série A do Brasileiro. No ano passado, porém, acabou sendo emprestado ao Coritiba e fez parte da campanha do acesso do clube paranaense na Segundona.

Agora, sob o comando de Roger Silva, o atacante está atrás de Iury Castilho e Zé Roberto na briga por uma vaga no time titular e terá uma temporada longe do Leão novamente. O jogador ainda lida com uma lesão na posterior da coxa direita, sofrida às vésperas do duelo com o Athletic-MG, pela Copa do Brasil.

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