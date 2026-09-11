Sport oficializa a contratação do centroavante Neto Pessoa, ex-Chapecoense
Jogador de 32 anos firmou contrato com os pernambucanos até o fim de 2027
O último dia de janela de transferências foi movimentado para o Sport. Depois de confirmar as chegadas do lateral-esquerdo Raí e do atacante Kervin, o Rubro-negro anunciou, no fim da tarde desta sexta-feira (11), a contratação do atacante Neto Pessoa, que estava na Chapecoense.
Aos 32 anos, o novo reforço leonino assinou com o clube até dezembro de 2027.
De acordo com o Sport, Neto Pessoa já realizou exames médicos e se apresentou ao técnico Mariano Soso, no CT José de Andrade Médicis, onde deu início aos trabalhos junto aos demais companheiros.
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Regularizado no sistema da CBF, o jogador pode fazer sua estreia pelo Sport na próxima terça-feira (15), diante do CRB, em Maceió, pela 28ª rodada da Série B.
"É uma grande satisfação fazer parte desse clube, pois sei de sua dimensão e importância no nosso futebol. Espero contribuir com determinação e atitude dentro de campo", falou o centroavante ao site oficial rubro-negro.
Esta será a segunda passagem de Neto Pessoa pelo futebol pernambucano. Em 2019, o jogador defendeu as cores do Náutico.
No futebol brasileiro, o atacante ainda soma passagens por times como ABC, Ypiranga-RS, Botafogo-SP, Remo, Vila Nova, Novorizontino e Criciúma. Neste ano, pela Chapecoense, Neto entrou em campo dez vezes, contribuindo com quatro gols e duas assistências.