Sport divulga nova camisa alternativa para a temporada; confira imagens

O Sport divulgou, na manhã desta sexta-feira (6), a nova camisa número dois do clube para a sequência da temporada. Assim como a última, o uniforme tem o amarelo como cor predominante, mas desta vez com as mangas pretas.

Eu jogo e vivo por quem torce e vive por mim. Carrego comigo nomes que ecoarão por toda a eternidade, porque quem veste essas cores representa milhões. É muita história. #Sport120 pic.twitter.com/SeMlL1cZxf — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 6, 2025

A nova camisa da equipe da Ilha do Retiro ainda tem uma gola em V, além de grafismos na parte frontal. Na parte interior do modelo, é possível notar estampas em preto e branco do escudo do Leão da Praça da Bandeira.





Na parte traseira do uniforme também é possível notar elementos diferentes como números pixelados, com efeito de grafite e em degradê, trazendo o modelo para uma roupagem mais atual.

Versões da nova camisa do Sport

Assim como tem acontecido com clubes do Brasil e do mundo, os torcedores terão duas versões da camisa à disposição: torcedor, com um preço inferior, e jogador, com detalhes diferentes a serem vistos no uniforme. Os valores ainda não foram divulgados.

A comercialização terá início neste sábado (7), nas lojas oficiais do Sport - físicas e online -, além do site da Umbro.

Nova camisa número dois do Sport. Foto: Divulgação/Umbro

Nova camisa número dois do Sport. Foto: Divulgação/Umbro

Nova camisa número dois do Sport. Foto: Divulgação/Umbro

