Sport Sport lança novo terceiro uniforme em homenagem à bandeira do Recife; veja fotos Com a cor predominante azul, a camisa deve ser utilizada pelo elenco neste domingo (21), perante o Corinthians

O Sport lançou, nesta quarta-feira (17), junto com a Umbro, o que deve ser o último uniforme da parceria. A nova camisa três para a sequência da temporada foi inspirada na bandeira do Recife e tem a cor azul como predominante. A estreia deve acontecer contra o Corinthians, neste domingo (21), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Eu sou Sport Recife. Que carrega a cidade em seu nome e o seu legado nas costas.



Eu sou Sport e sou Recife em qualquer lugar,

mas é por aqui que eu gosto de estar. Porque um não existe sem o outro. É abraço forte.



O Sport é Recife. O Recife é Sport.pic.twitter.com/mtKxbkjeuP — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 17, 2025

O mais novo manto leonino traz símbolos que unem a história da capital pernambucana ao Rubro-negro. Representante do clube e do município, o Leão aparece como destaque no lugar do escudo do Sport na cor dourada.

Com duas tonalidades de azul, a peça tem outros detalhes, como o patch exclusivo na barra da camisa com o brasão do Recife estilizado e o ano da sua fundação, 1537, em dourado. Na parte de trás, a gola traz o lema recifense “Virtus et Fides” e as bandeiras do clube e da capital pernambucana.

Nova camisa três do Sport. Foto: Divulgação/Umbro

“Sempre procuramos buscar em nossos lançamentos camisas que contem uma história, que ressaltem a essência do torcedor, da nossa cultura ou da nossa região. Nessa camisa, conseguimos materializar uma conexão clara entre o escudo do Sport e a bandeira da cidade do Recife, ressaltando o elemento em comum: O Leão. O Azul e a listra vertical também em clara referência a bandeira, o nosso nome e sobrenome: Sport Recife em destaque nas mangas, mais um vínculo Clube-Cidade”, afirmou Eduardo Arruda, vice-presidente de marketing do clube, ao site oficial rubro-negro.

Segundo o Sport, o novo uniforme estará disponível nas lojas oficiais do clube, no site lojapst.com.br e no e-commerce da Umbro (www.umbro.com.br) a partir deste quinta-feira (18).

A versão torcedor deve partir de R$ 369,90 (masculina) e R$ 319,99 (feminina). Já o valor do modelo jogador deve ser encontrado por R$ 449,99.

Mudança de fornecedor esportivo

Em parceria com a Umbro desde 2019, o Sport está perto de trocar de fornecedor esportivo. O clube pernambucano tem negociações avançadas com a Kappa para o próximo ano. A marca italiana, que está de saída do Vasco, vê no Leão a chance de se manter forte no mercado brasileiro.

