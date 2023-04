A- A+

Nova Camisa Sport lança novos uniformes com referência aos 15 anos da Copa do Brasil e presença de Durval O ex-zagueiro e ídolo rubro-negro participou do vídeo de divulgação da camisa

Sport e Umbro divulgaram, nesta segunda-feira (10) os novos uniformes do Leão para a temporada. A camisa rubro-negra aparece com referência aos 15 anos do título da Copa do Brasil e o vídeo de anúncio contou com a participação do ídolo Durval.

No vídeo, o capitão da conquista leonina em 2008 aparece contando uma história para sua filha dormir sobre a campanha na Copa do Brasil. "Era uma vez uma Ilha, um trófeu e um leão", inicia o ex-zagueiro.

Era uma vez, uma Ilha, um troféu e um Leão… pic.twitter.com/2PW8bctuQE — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 10, 2023

Além da tradicional camisa rubro-negra, foi divulgado o uniforme branco que será o segundo padrão. A venda das camisas têm início a partir de 11 de abril.

De rubro-negro ou de branco, quando o Sport entra em campo, nunca joga sozinho. São milhões unidos por uma mesma paixão. É abraço forte. É herança. É religião. Vem ver a nova camisa do Leão #ThisIsOurGame @sportrecife pic.twitter.com/CBWhIYFbUz — Umbro Brasil (@UmbroBrasil) April 10, 2023

Na próxima quarta-feira (12) encara o Coritiba, fora de casa, pela Copa do Brasil. O clube vai realizar a ação 08 experience com a transmissão da partida. O torcedor pode comprar os novos uniformes e participar da ação que vai contar com open bar, show exclusivo, DJ e flash tattoo.

Veja os valores:

Pré-venda sócio juvenil: R$ 329,90

Pré-venda juvenil: R$ 379,90

Pré-venda sócia feminino: R$ 349,90

Pré-venda feminino: R$ 399,90

Pré-venda sócio masculino: R$ 399,90

Pré-venda masculino: R$ 449,90



