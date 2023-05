A- A+

FUTEBOL Sport nunca venceu o São Paulo jogando no Morumbi O Rubro Negro pernambucano enfrenta o tricolor paulista pelas oitavas finais da Copa do Brasil

O Sport Clube do Recife conheceu seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo. Sem datas definidas pela CBF, o Sport vai disputar o jogo de ida em casa, e o segundo jogo no Morumbi, estádio esse que o clube pernambucano nunca venceu, além de não marcar um gol no Morumbi há 16 anos.

As equipes já se enfrentaram 22 vezes na casa são-paulina, com 20 vitórias do São Paulo e dois empates. As únicas ocasiões que o Leão conseguiu sair com um ponto foram em 2018, no empate sem gols e em 2016, novamente numa igualdade sem tentos.

O último jogo entre eles no Morumbi terminou com vitória do São Paulo por 2 a 0. Na época comandado por Rogério Ceni, o Tricolor venceu com gols de Calleri e Gabriel Sara.

Confira todos os confrontos entre São Paulo x Sport no Morumbi:

São Paulo 2 x 0 Sport - Brasileiro de 2021

São Paulo 1 x 0 Sport - Brasileiro de 2020

São Paulo 0 x 0 Sport - Brasileiro de 2018

São Paulo 1 x 0 Sport - Brasileiro de 2017

São Paulo 0 x 0 Sport - Brasileiro de 2016

São Paulo 3 x 0 Sport - Brasileiro de 2015

São Paulo 2 x 0 Sport - Brasileiro de 2014

São Paulo 1 x 0 Sport - Brasileiro de 2012

São Paulo 4 x 0 Sport - Brasileiro de 2009

São Paulo 1 x 0 Sport - Brasileiro de 2008

São Paulo 3 x 1 Sport - Brasileiro de 2007 - último gol do Sport no Morumbi

São Paulo 4 x 1 Sport - Brasileiro de 1999

São Paulo 4 x 2 Sport - Brasileiro de 1997

São Paulo 1 x 0 Sport - Brasileiro de 1995

São Paulo 2 x 0 Sport - Brasileiro de 1991

São Paulo 3 x 0 Sport - Copa União 1988

São Paulo 3 x 2 Sport - Copa Brasil 1986

São Paulo 2 x 0 Sport - Taça de Ouro 1983

São Paulo 3 x 1 Sport - Taça de Ouro 1983

São Paulo 4 x 3 Sport - Copa Brasil 1977

São Paulo 2 x 1 Sport - Campeonato Nacional de Clubes 1974

Veja também

TÊNIS Alcaraz elimina Zverev e vai às quartas de final do Masters 1000 de Madri