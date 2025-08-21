A- A+

Sport Sport recebe alvará da Prefeitura do Recife para realização de obras na Ilha do Retiro Reforma acontece no primeiro andar da estádio rubro-negro e terá início na próxima segunda-feira (25)

O Sport anunciou, na tarde desta quinta-feira (21), o recebimento do alvará da Prefeitura do Recife autorizando o início da reforma do primeiro andar da Sede da Ilha do Retiro.

O espaço terá toda a cobertura renovada e o salão social passará por ampla modernização. De acordo com o clube, a reforma proporcionará mais conforto, segurança e funcionalidade aos torcedores e associados.

Com a liberação, os trabalhos terão início na próxima segunda-feira (25), em consonância ao cronograma da empresa contratada.

O Clube firmou contrato com a JCJ Estrutura Metálica, responsável pela instalação da nova cobertura, enquanto o projeto estrutural foi desenvolvido pelo engenheiro calculista Marcello Sanguinetti.

Nesta primeira etapa da obra, os trabalhos consistem na montagem dos escoramentos e desmontagem da cobertura existente.





Por se tratar de um patrimônio tombado, o clube informou que todas as etapas seguem critérios técnicos e legais rigorosos, que asseguram a preservação histórica e a qualidade da intervenção.

Ainda de acordo com o Sport, a nova cobertura será feita com um material moderno, mas em alinhamento à antiga arquitetura.

“A cobertura será refeita de forma similar a existente, conforme descrito no projeto, não caracterizando acréscimo ou ampliação da ocupação existente”, detalha parecer técnico concedido pela Prefeitura do Recife.

Por questão de segurança, o Sport informou que o hall da sede permanece interditado.

"O Sport reforça o pedido de compreensão da torcida rubro-negra diante dessa logística, certo de que a revitalização trará benefícios duradouros para o Clube e seus frequentadores", disse o clube, em comunicado.

