Sport oficializa a chegada de Felipe Ximenes como CEO

A- A+

O Sport anunciou, no início da noite deste domingo (21), a contratação de Felipe Ximenes como novo CEO do clube. O dirigente, inclusive, esteve presente na posse do presidente Matheus Souto Maior, na última sexta-feira (19), no auditório do Conselho Deliberativo, na Ilha do Retiro.

Com mais de 30 anos de carreira, o profissional soma experiências por clubes como Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético-MG e Santos. Antes de fechar com o Sport, estava atuando no Joinville-SC. O dirigente é especialista em gestão esportiva e já foi professor da CBF Academy, entre 2009 e 2021. No futebol, ainda atuou como supervisor, auxiliar técnico e superintendente.

Agora no clube pernambucano, Felipe Ximenes comentou sobre a expectativa de sua jornada no Leão. “O mais importante na chegada em um clube é ter a humildade de compreender o pequeno tamanho que você tem diante da grandeza de uma instituição com mais de 120 anos de história", falou ao site oficial rubro-negro.

"Ter também a consciência do momento histórico atual, de desafios, de retomada de caminhos, e, principalmente a confiança, de que eu tenho condições, de juntamente com toda a nossa equipe de gestão, poder gerenciar a operação diária do Clube, fundamentando um trabalho sério e profissional dentro das pastas do clube, como, por exemplo, o administrativo, financeiro, marketing, o jurídico, e de uma forma muito integrada, atuar visando dar um rumo para que possamos voltar a recolocar o Sport em lugar de destaque no Brasil, de modo consistente e duradouro”, prosseguiu.

Mesmo antes de ser anunciado, inclusive, o novo diretor rubro-negro deu o aval para a nova gestão retomar as conversas com o executivo Ítalo Rodrigues. Neste domingo, o Sport encaminhou a chegada do dirigente e a contratação deve ser anunciada ainda no início desta semana.

Veja também