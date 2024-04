A- A+

Sport Sport oficializa a chegada do atacante Vinícius Faria Ex-Cianorte, jogador assinou com o Leão até o fim da temporada

Depois de apresentar o lateral-esquerdo Dalbert, o Sport usou as redes sociais para oficializar a contratação do atacante Vinícius Faria, de 24 anos. O atleta chega por empréstimo junto ao Cianorte até o fim do ano, com opção de compra ao término do vínculo, e já tem trabalhado com os novos companheiros.

Vinícius está no Recife desde a última terça-feira, onde passou por exames médicos e físicos no CT José de Andrade Médicis, antes de assinar com a equipe pernambucano. O acerto com o clube, inclusive, já havia sido adiantado pelo empresário Vinícius Paixão.

Com a camisa do Cianorte nesta temporada, Vinícius Faria entrou em campo em dez oportunidades. Foram nove jogos pelo Campeonato Paranaense e um pela Copa do Brasil. O atacante contribuiu com quatro gols - sendo três marcados contra o Azuriz. Além disso, o jogador ajudou a equipe com duas assistências.

Além do Cianorte, Vinícius já vestiu as camisas do Nacional-SP, Maringá, Ituano e Camboriú, no futebol brasileiro. No exterior, o atacante passou pelo Ryukyu e Suzuka Point Getters, ambos do Japão.

