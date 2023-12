A- A+

Sport Sport oficializa a chegada do técnico argentino Mariano Soso Aos 42 anos, técnico estava no Melgar, do Peru

Detalhes acertados e o Sport tem novo treinador para 2024. Trata-se do argentino Mariano Soso, de 42 anos. Após levar o Melgar ao vice-campeonato peruano na última temporada, o técnico terá a missão de comandar o Rubro-negro pernambucano até o fim do próximo ano. O anúncio foi feito de forma oficial pelo Leão no início da noite desta terça-feira (5) e o novo responsável por dirigir o elenco desembarca no Recife nesta quinta-feira (7).

Nestes primeiros dias de trabalho da nova diretoria de futebol, o Sport tem adotado um tom mais sigiloso nas negociações que envolvem o clube. Não à toa, apenas nesta terça o comitê gestor leonino, através do diretor Guilherme Falcão, confirmou à reportagem estar negociando com o agora novo treinador da equipe. Soso, inclusive, está dentro do perfil que a cúpula rubro-negra entende como adequado para dirigir o Leão, com trabalho de proposição de jogo, agressividade e utilização da base.

Aos 42 anos, Soso estava no Melgar, do Peru, onde foi vice-campeão nacional ficando a apenas um ponto do campeão Universitário. A segunda colocação levou a equipe à pré-Libertadores. Por lá, em 38 partidas, foram 18 vitórias, 13 empates e apenas sete derrotas. Ainda no futebol peruano, foi campeão com o Sporting Cristal, em 2016, e dirigiu o Real Garcilaso.

Apesar de ser jovem, o treinador também soma passagens por outras equipes do continente sul-americano. Soso já dirigiu o CD O'Higgins, no Chile, Gimmnasia, San Lorenzo e Defensa y Justicia, na Argentina, além do Emelec, no Equador.

Início no futebol

Natural de Rosário, Mariano Soso começou a trabalhar com futebol em 2004. À época, como auxiliar técnico do Estudiantes, da Argentina. Ele ainda exerceu o mesmo cargo no Atlas, do México, Libertad, Cerro Porteño e Nacional, do Paraguai, Unión Temuco, do Chile, além do Sporting Cristal, do Peru, antes de iniciar a carreira como treinador no Real Garcilaso.

Veja também

Arbitragem Pernambucano Rodrigo Pereira se torna o árbitro com mais jogos na Série A 2023