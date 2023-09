A- A+

Sport Sport oficializa a contratação do atacante Negueba Aos 22 anos, jogador disputou a atual edição da Série C pelo Confiança

De olho na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport anunciou, na tarde desta quarta-feira (6), mais uma contratação para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Edison Negueba, que disputou a atual edição da Série C pelo Confiança. O vínculo do atleta de 22 anos com o Leão será até o dia 30 de novembro deste ano.

Com a camisa do Confiança, Negueba entrou em campo 34 vezes em 2023 e contribuiu com sete gols. O bom desempenho no ano chamou a atenção do Ceará, que firmou um pré-contrato com o atacante. O empréstimo até o final da Série B ao Sport foi feito pelo Vozão. Os salários serão pagos pelo Leão e o jogador não vai enfrentar os cearenses no jogo marcado para o dia 26 de outubro pela Segunda Divisão.

Na curta carreira, o novo jogador leonino soma passagens por equipes como São Raimundo-AM, Fast Clube e Fortaleza. De acordo com o Sport, o reforço já passou por exames e avaliações no CT José de Andrade Médicis.

Além de Negueba, chegaram ao Sport na janela de transferência do segundo semestre outros sete jogadores. São eles o lateral-direito Roberto Rosales, o volante Felipe, o meia Alan Ruiz, e os atacantes Michel Lima, Diego Souza e João Peglow. O lateral-esquerdo Nathan, que pertence ao Fortaleza, é mais um que tem acordo com o clube da Ilha do Retiro, mas ainda não foi oficializado.

Atacante que tem como característica atuar pelos lados do campo, Negueba terá a concorrência de Peglow, Edinho, Labandeira, Fabrício Daniel, Michel Lima e Wanderson no setor ofensivo rubro-negro.

Veja também

Luto Goleiro que pegou pênalti de Pelé, Alberto Ginulfi morre aos 81 anos