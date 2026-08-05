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Sport oficializa a contratação do goleiro Brenno, ex-Fortaleza

Arqueiro chega ao Leão com contrato válido até dezembro de 2027

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Brenno é o novo goleiro do SportBrenno é o novo goleiro do Sport - Foto: Paulo Paiva / Sport Club do Recife

O Sport anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (5), a contratação do goleiro Brenno, que estava atuando pelo Fortaleza.

O jogador rescindiu o contrato com o Tricolor, passou por todos os exames médicos necessários e já está integrado ao elenco do Leão da Ilha, com contrato válido até dezembro de 2027.

"É uma honra vestir a camisa do Sport, um clube de grande tradição no país e que merece estar nas melhores prateleiras do futebol nacional. Chego com disposição e ânimo para, junto com meus companheiros, brigar pela conquista dos objetivos traçados", declarou Brenno.

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Trajetória
O atleta chega ao Rubro-negro após perder espaço na equipe cearense devido a uma falha em um Clássico-Rei, diante do Ceará, em abril, pela Copa do Nordeste.

Pouco tempo depois, João Ricardo, que se recuperou de lesão, reassumiu a titularidade da equipe.

Natural de Sorocaba, em São Paulo, o arqueiro iniciou sua trajetória nas categorias de base do Desportivo Brasil-SP e do Grêmio, onde foi revelado.

Do time gaúcho, Brenno seguiu para o Bari, da Itália, e foi contratado pelo Fortaleza em 2025, onde disputou 37 jogos, sendo o último no mês de maio, contra o Avaí, pela oitava rodada da Série B.
 

 

 

 


 

 

 

 

 

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