Sport Sport oficializa a contratação do lateral-esquerdo Dalbert Jogador já vinha marcando presença no clube desde a última segunda-feira (15)

O Sport oficializou, nesta quarta-feira (17), a contratação do lateral-equerdo Dalbert. O jogador de 30 anos assinou vínculo definitivo com o Rubro-negro até o fim desta temporada, com possibilidade de renovação automática por mais um.

O lateral-esquerdo disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro pelo Internacional, mas estava sem clube desde o início deste ano. Na segunda-feira (15), o jogador esteve presente no centro de treinamento leonino, onde passou por exames médicos e físicos para poder ser anunciado de forma oficial.

Aos 30 anos, Dalbert soma passagens por clubes como Académico Viseu e Vitória de Guimarães, em Portugal, Nice e Rennes, na França, além de Inter de Milão, Fiorentina e Cagliari, na Itália. Revelado pelo Barra Mansa, do Rio de Janeiro, passou também pela base do Fluminense, no futebol brasileiro.

No Sport, Dalbert terá a concorrência de Felipinho e Riquelme para o setor do lado esquerdo defensivo.

