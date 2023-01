A- A+

Sport Sport oficializa a contratação do lateral-esquerdo Felipinho No clube desde dezembro, jogador de 25 anos teve que passar por cirurgia no joelho

O Sport oficializou, na tarde desta sexta-feira (27), a contratação do lateral-esquerdo Felipinho. Depois de chegar ao clube em dezembro, emprestado pelo Artsul, o atleta teve que lidar com um procedimento cirúrgico no joelho.

O jogador é o sétimo reforço do Sport para a temporada, e assinou com o Leão até o final de 2023, com opção de compra por parte dos pernambucanos. Na Ilha, Felipinho terá a concorrência do também recém-chegado Igor Cariús para o setor.

Aos 25 anos, o novo reforço leonino se destacou com a camisa do ABC na última temporada, onde teve larga minutagem – foram 40 partidas. Felipinho também acumula passagens por Sampaio Corrêa, Bahia e Atlético-BA.

