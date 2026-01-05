Seg, 05 de Janeiro

Futebol

Sport oficializa saída de Igor Cariús em comum acordo; lateral abre mão de metade da dívida

Jogador tem acerto encaminhado com o Mirassol

Igor Cariús tem saída oficializada pelo Sport e deve jogar pelo Mirassol em 2026Igor Cariús tem saída oficializada pelo Sport e deve jogar pelo Mirassol em 2026 - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport anunciou oficialmente a saída do lateral-esquerdo Igor Cariús na manhã desta segunda-feira (5). O clube e jogador chegaram em entendimento para uma rescisão em comum acordo.

Cariús havia assinado um pré-contrato há alguns meses, mas optou pela saída do clube após o rebaixamento para a Série B.

Segundo o Sport, também foi acertada a forma de pagamento relacionada a débitos anteriores com o lateral-esquerdo.

Na negociação do fim de vínculo contratual com o atleta, Cariús abriu mão de metade do valor que tinha a receber do Leão.

Igor Cariús atuou por três anos no Sport, em 103 jogos oficiais, com três gols e dez assistências, além de ter participado das conquistas do bicampeonato pernambucano e do acesso à Série A em 2024.

Na última temporada, participou do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste, totalizando 42 jogos e um gol marcado.

Com a saída oficializada, o lateral-esquerdo está encaminhado para defender as cores do Mirassol em 2026.

