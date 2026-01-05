Sport oficializa saída de Igor Cariús em comum acordo; lateral abre mão de metade da dívida
Jogador tem acerto encaminhado com o Mirassol
O Sport anunciou oficialmente a saída do lateral-esquerdo Igor Cariús na manhã desta segunda-feira (5). O clube e jogador chegaram em entendimento para uma rescisão em comum acordo.
Cariús havia assinado um pré-contrato há alguns meses, mas optou pela saída do clube após o rebaixamento para a Série B.
Segundo o Sport, também foi acertada a forma de pagamento relacionada a débitos anteriores com o lateral-esquerdo.
Na negociação do fim de vínculo contratual com o atleta, Cariús abriu mão de metade do valor que tinha a receber do Leão.
Igor Cariús atuou por três anos no Sport, em 103 jogos oficiais, com três gols e dez assistências, além de ter participado das conquistas do bicampeonato pernambucano e do acesso à Série A em 2024.
Na última temporada, participou do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste, totalizando 42 jogos e um gol marcado.
Com a saída oficializada, o lateral-esquerdo está encaminhado para defender as cores do Mirassol em 2026.