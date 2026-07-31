Sport oficializa chegada de Willian Oliveira

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O Sport oficializou nesta sexta-feira (31) a contratação do volante Willian Oliveira. O atleta, que estava no Coritiba, já iniciou treinamento no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis e assinou vínculo com o Leão até 31 de dezembro de 2027.

Formado na base do Fluminense, o jogador de 33 anos terá a sua segunda passagem na Ilha do Retiro. A primeira foi entre 2014 e 2015, com 10 jogos disputados. O atleta também tem passagens por Goiás, Mirassol, América-MG, Botafogo-SP, Guarani, Chapecoense, Ceará, Cruzeiro e Vitória.

“Felicidade em poder voltar a vestir esta camisa. O Sport é um grande clube e é uma honra poder estar aqui novamente. A recepção neste primeiro dia foi a melhor possível, já deu para ter uma visão legal do que é o grupo e agora é trabalhar bastante, para junto com os meus companheiros, irmos em busca do nosso objetivo na Série B”, declarou Willian Oliveira.

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