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FUTEBOL

Sport oficializa chegada do volante Murilo Rhikman

Jogador veio do Cruzeiro, dentro do processo de negociação da ida de Zé Lucas ao clube mineiro

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Murilo Rhikman, novo reforço do Sport Murilo Rhikman, novo reforço do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport oficializou nesta terça-feira (28) a contratação do volante Murilo Rhikman, de 20 anos. O jogador estava no Cruzeiro e veio dentro do processo de negociação envolvendo a ida de Zé Lucas para a Raposa.

Rhikman assinou contrato até 30 de novembro de 2026. O Sport passou a ter 35% dos direitos econômicos do atleta, preservando participação financeira em eventual negociação futura do jogador.

“Estou muito feliz e motivado em vestir esta camisa. Minha família está muito contente desde que chegou a possibilidade do Sport. Espero poder ajudar e mostrar o meu futebol. É um passo importante na minha carreira e estou muito confiante em ter uma grande jornada aqui”, declarou o novo volante leonino.

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