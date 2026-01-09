Sport oficializa chegada do volante Zé Gabriel
Jogador de 26 anos assina contrato até novembro após passagem pelo futebol português
O Sport anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do volante Zé Gabriel, de 26 anos, que estava no Portimonense, de Portugal. O jogador já se apresentou no Centro de Treinamento do clube, realizou os exames médicos e assinou contrato válido até 30 de novembro, passando a integrar o elenco rubro-negro para a sequência da temporada.
Apresentação e vínculo com o clube
Zé Gabriel chegou ao Recife nos últimos dias e cumpriu toda a rotina inicial no CT do Leão antes de oficializar o acordo. A negociação foi concluída após a liberação do atleta junto ao clube português Portimonense, onde atuava desde a última temporada.
Formação e trajetória no futebol
Natural de Carmópolis, em Sergipe, o volante teve sua formação dividida entre Corinthians e Internacional. Foi pelo clube gaúcho que se profissionalizou, somando 60 partidas oficiais. Na sequência da carreira, defendeu o Vasco da Gama, onde entrou em campo 74 vezes.
Além das passagens por Inter e Vasco, Zé Gabriel também atuou por Coritiba e Criciúma, acumulando experiência em diferentes contextos do futebol brasileiro antes de seguir para o exterior.
Apesar de ser nordestino, o jogador vai defender, pela primeira vez, um clube da região. No Sport, Zé Gabriel chega como opção para o setor de meio-campo, mas também pode atuar como zagueiro.