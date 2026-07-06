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Reforço Sport oficializa contratação de Claudinho até o fim da Série B O lateral-direito de 25 anos chega por empréstimo do Vitória

O Sport anunciou a contratação do lateral-direito Claudinho, nesta segunda-feira (6).

O atleta de 25 anos chega por empréstimo junto ao Vitória com contrato válido até o final deste ano.

O lateral já se apresentou no CT do Leão, onde realizou exames clínicos e físicos e foi integrado ao restante do elenco.

Claudinho iniciou a carreira no Criciúma, teve uma breve passagem pelo Atlético-MG e esteve nas últimas duas temporadas no Vitória.

Depois de uma lesão no joelho no final do ano passado, Claudinho teve poucas atuações. Em 2026, o lateral-direito entrou em campo duas vezes no Brasileirão.

No Sport, Claudinho disputou uma vaga no time titular com Madson e Augusto Pucci.

“Chego com bastante entusiasmo e alegria para defender o Sport da melhor maneira possível. Vestir esta camisa será uma grande honra e não faltará esforço para ajudar o clube e os meus companheiros a conquistar os nossos objetivos”, declarou o novo lateral rubro-negro.



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