Qua, 14 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta14/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL PERNAMBUCANO

Sport oficializa contratação do goleiro Halls, ex-Vasco

Ex-Vasco, atleta será mais um reforço do Leão na temporada de 2026

Reportar Erro
Halls, novo goleiro do LeãoHalls, novo goleiro do Leão - Foto: Paulo Paiva / SCR

O Sport anunciou, na manhã desta quarta-feira (14), a contratação de Halls como novo goleiro do time. O atleta, de 26 anos, assinou contrato com o clube rubro-negro até 30 de novembro deste ano.

Ex-goleiro do Vasco, o novo defensor do Leão nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e já treinou no CT do Sport junto ao elenco treinado por Roger Silva. 

Leia também

• Sport x Retrô: veja escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Pernambucano

• Sport: rubro-negros convocam torcida em primeiro jogo na Ilha em 2026

• Sport oficializa contratação do lateral-esquerdo Davi Gabriel até novembro deste ano

Na última temporada, Halls estava no Vila Nova e realizou 48 jogos pelo clube goiano, sendo campeão estadual no primeiro semestre e titular durante a disputa do Campeonato Brasileiro Série B.

Além do Vasco, clube pelo qual se profissionalizou, o jogador também passou por equipes como Boa Esporte e Náutico.

No Leão, Halls terá como concorrentes o veterano Dênis, que recentemente se recuperou de uma lesão e teve seu contrato renovado de forma obrigatória, e Thiago Couto, que deve se reapresentar ao clube nesta quarta-feira (14), considerado internamente como principal opção para a posição após a saída de Caíque França.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter