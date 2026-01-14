A- A+

FUTEBOL PERNAMBUCANO Sport oficializa contratação do goleiro Halls, ex-Vasco Ex-Vasco, atleta será mais um reforço do Leão na temporada de 2026

O Sport anunciou, na manhã desta quarta-feira (14), a contratação de Halls como novo goleiro do time. O atleta, de 26 anos, assinou contrato com o clube rubro-negro até 30 de novembro deste ano.

Ex-goleiro do Vasco, o novo defensor do Leão nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e já treinou no CT do Sport junto ao elenco treinado por Roger Silva.

Na última temporada, Halls estava no Vila Nova e realizou 48 jogos pelo clube goiano, sendo campeão estadual no primeiro semestre e titular durante a disputa do Campeonato Brasileiro Série B.

Além do Vasco, clube pelo qual se profissionalizou, o jogador também passou por equipes como Boa Esporte e Náutico.

No Leão, Halls terá como concorrentes o veterano Dênis, que recentemente se recuperou de uma lesão e teve seu contrato renovado de forma obrigatória, e Thiago Couto, que deve se reapresentar ao clube nesta quarta-feira (14), considerado internamente como principal opção para a posição após a saída de Caíque França.

