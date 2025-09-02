Ter, 02 de Setembro

Futebol

Sport oficializa contratação de Luan Cândido

Lateral chega por empréstimo sem custos junto ao Red Bull Bragantino, com vínculo válido até dezembro de 2025

Luan Cândido, lateral-esquerdo do SportLuan Cândido, lateral-esquerdo do Sport - Foto: Divulgação/Sport

O Sport oficializou nesta terça-feira (2) a contratação do lateral-esquerdo Luan Cândido, que chega por empréstimo sem custos junto ao Red Bull Bragantino, com vínculo válido até dezembro de 2025.

 

O atleta, revelado pelo Palmeiras, tem passagens também pelo RB Leipzig, da Alemanha. O jogador é o 11º reforço que desembarcou no Sport na segunda janela de transferências. Antes dele, chegaram Gabriel Vasconcelos, Ramon, Kévyson, Aderlan, Pedro Augusto, Lucas Kal, Derik Lacerda, Ignacio Ramírez, Matheusinho e Léo Pereira.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

