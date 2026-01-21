Qua, 21 de Janeiro

Futebol

Sport oficializa contratação de Yago Felipe

"Estou ansioso para desfrutar, e junto com o restante do elenco, fazer uma grande temporada", declarou o atleta após a assinatura do contrato

Yago Felipe, novo meia do SportYago Felipe, novo meia do Sport - Foto: Divulgação/Sport

O Sport oficializou nesta quarta-feira (21) a contratação do meio-campo Yago Felipe, atleta de 30 anos, que estava no Mirassol. O contrato assinado, após realização dos exames clínicos no CT do Leão, foi até 30 de novembro de 2026.

O jogador passou pelas bases de  Flamengo, Botafogo e Espanyol/ESP, além de vestir as camisas de Figueirense e também Vitória, Goiás, Fluminense e Bahia.

“Chegar ao Sport é um orgulho muito grande. Sei do peso desta camisa e do quanto jogar na Ilha do Retiro é especial. Estou ansioso para desfrutar, e junto com o restante do elenco, fazer uma grande temporada”, declarou o atleta.

