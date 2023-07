A- A+

Futebol Sport oficializa contratação do atacante Alan Ruiz Atleta possui convocações pela seleção argentina Sub-20, onde disputou o Sul-Americano e a Copa do Mundo da categoria

O Sport oficializou nesta quinta (6) a contratação do meia-atacante argentino Alan Ruiz. O atleta chega com vínculo até o final de 2023, com opção de renovação por mais um ano.



O atleta de 30 anos tem passagem pelo futebol português, tendo defendido o Sporting e o Arouca. No currículo, acumula passagens ainda pelos argentinos Arsenal Sarandi, Colón, Aldosivi, San Lorenzo e Gimnasia, onde foi revelado. No Brasil, jogou pelo Grêmio.



O meia-atacante também possui convocações pela seleção argentina sub-20, onde disputou o Sul-Americano e a Copa do Mundo da categoria.

