Sport oficializa contratação do atacante Michel Lima

O Sport oficializou nesta terça (18) a contratação do atacante Michel Lima. O atleta de 26 anos estava no UD Oliveirense, de Portugal, e vem para reforçar o Leão na Série B do Campeonato Brasileiro.



Michel já encontra-se no CT, onde passou por exames e faz atividades com o elenco. Com passagens na base do Flamengo e Fluminense, ele vestiu ainda as camisas de Bangu e Boa vista-RJ, até chegar em Portugal. Na última temporada por lá, anotou 14 gols e deu quatro assistências.

