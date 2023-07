A- A+

Futebol Sport oficializa contratação do atacante Peglow, ex-Internacional Atleta se junta ao argentino Alan Ruiz na lista de reforços do Leão para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro

O Sport anunciou oficialmente nesta sexta (7) a contratação do atacante João Peglow, ex-Intenacional e que estava no Dnipro-1, da Ucrânia. O atleta chega ao clube por vínculo de empréstimo junto ao Colorado até o término desta temporada, reforçando o Leão na Série B do Campeonato Brasileiro.

Revelado pela equipe gaúcha, Peglow tem 21 anos e passagens por seleções brasileiras de base. No currículo de times, defendeu também o Porto, de Portugal, e o Atlético-GO. Ele já está no Recife e trabalha no CT José de Andrade Médicis.

Além de Peglow, o Sport fechou recentemente a contratação do atacante argentino Alan Ruiz.

